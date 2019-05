Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Einbruch in Versicherungsbüro

Geisingen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 20.10 Uhr, und Samstag, 10.45 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Versicherungsbüro in der Hauptstraße eingedrungen. Die Einbrecher stemmten mit massiver Gewalt ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in die Büros. Die Eindringlinge durchstöberten Schreibtische und Schränke. Verschlossene Behältnisse öffneten die Ganoven mit brachialer Gewalt. Die Diebe erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Immendingen (Tel.: 07462 9464-0) entgegen.

