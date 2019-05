Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt-Dietersweiler) Einbruch in Vereinsheim

Freudenstadt-Dietersweiler (ots)

In der Nacht zum Samstag ist ein unbekannter Täter in die Fischerhütte der Sportfischer Dietersweiler eingestiegen. Der Einbrecher stemmte einen Fensterladen auf und zertrümmerte die Scheibe des dahinterliegenden Fensters. Der Täter stieg durch das Fenster ein und durchstöberte das Vereinsheim. Im Gastraum knackte der Ganove ein Sparschwein und entwendete daraus das Bargeld in nicht bekannter Höhe. Im Anschluss hebelte der Eindringling noch einen Holzschuppen auf. Die darin gelagerten Gerätschaften rührte der Täter nicht an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Freudenstadt (Tel.: 07441 536-0)

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell