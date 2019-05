Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Lauterbach) Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Lauterbach (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, haben unbekannte Täter versucht in ein Firmengebäude in der Straße "Unterdorf" einzudringen. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt auf das Fabrikgelände und versuchten eine Eingangstür mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Letztendlich gelang es den Tätern nicht, in das Gebäude einzudringen. Im weiteren Verlauf schlugen die Täter auf dem Gelände an einem BMW-Cabrio alle Scheiben ein und montierten das Verdeck ab. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) entgegen.

