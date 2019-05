Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Denkingen) Versuchter Einbruch in Einliegerwohnung

Denkingen (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 23 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in eine Einliegerwohnung in der Uhlandstraße einzudringen. Die Einbrecher hebelten mehrfach an zwei verschiedenen Fenstern der Wohnung. Die Fenster hielten den Aufbruchsversuchen stand. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell