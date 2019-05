Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen) Aufsitzrasenmäher gestohlen

Aldingen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr und Samstag, 7.30 Uhr, haben unbekannte Täter aus einem umzäunten Gartengelände in der Hölderlinstraße einen Aufsitzrasenmäher der Marke "Gutbrod" gestohlen. Die Diebe durchtrennten den Maschendrahtzaun und zogen den Mäher über eine Wiese in Richtung Friedhof. Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) entgegen.

