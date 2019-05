Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schonach im Schwarzwald) Radmuttern gelöst

Schonach im Schwarzwald (ots)

Am Donnerstagmittag hat die Besitzerin eines Fiat Punto festgestellt, dass vorne links drei Radmuttern fehlen. Gegen 17.45 Uhr krachte es auf einer Fahrt im Frontbereich des Kleinwagens. Die 29-jährige Fahrerin stieg aus, um nach der Ursache zu schauen. Am vorderen, linken Rad fehlten drei Radmuttern. Es besteht der Verdacht einer mutwilligen Lockerung. Deswegen ermittelt das Polizeirevier St. Georgen wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Üblicherweise steht der Wagen in der Obertalstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Wahrnehmungen im dortigen Bereich gemacht hat wird gebeten, sich zu melden (Tel.: 07724 9495-0).

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell