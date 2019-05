Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Einbruch in Geschäft

VS-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag, kurz vor 2 Uhr, in ein Geschäft am Marktplatz eingedrungen. Die Einbrecher drückten mit Körpergewalt die Glaseingangstür auf und verschafften sich Zutritt in die Verkaufsräume. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell