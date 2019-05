Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schenkenzell) Einbruch in Arztpraxis

Schenkenzell (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 15.15 Uhr, in eine Arztpraxis in der Landstraße eingedrungen. Die Einbrecher stemmten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Die Eindringlinge durchstöberten die gesamten Praxisräume offensichtlich nach Bargeld. Aus verschiedenen Geldkassetten entwendeten die Täter mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) entgegen.

