Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Linksabbieger missachtet Gegenverkehr

Horb am Neckar (ots)

Beim Linksabbiegen von der Landesstraße 355 auf die Industriestraße hat ein Audi-Fahrer am Freitagmittag einen entgegenkommenden BMW nicht beachtet. Der 47-Jährige bog gegen 16.50 Uhr mit seinem BMW nach links auf die Industriestraße ab und missachtete den Vorrang des aus Richtung Talheim kommenden BMW eines 46-jährigen Autofahrers. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro. Beide Autofahrer zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert werden.

