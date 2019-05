Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Einbruch in Backstube

Horb am Neckar (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag, in der Zeit zwischen 0 Uhr und 3.25 Uhr, in eine Backstube am Bahnhofplatz eingebrochen. Die Eindringlinge hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich Zutritt in die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Ermittlungen verließen die Einbrecher ohne Beute das Geschäft. Hinweise nimmt das Polizeirevier Horb (Tel.: 07451 96-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell