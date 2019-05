POL-TUT: (Alpirsbach) Junge Autofahrerin schrammt Sandsteinmauer

Polizeipräsidium Tuttlingen

Eine 18-jährige Autofahrerin hat am Freitag, gegen 14.25 Uhr, auf der Landesstraße 415 eine Sandsteinmauer geschrammt. Die junge Frau war mit ihrem VW von Aischfeld in Richtung Alpirsbach unterwegs. Rund 400 Meter vor dem Ortseingang von Alpirsbach kam die Fahrerin in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Der VW schrammte an der Mauer entlang und wurde erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die 18-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis gegen 15.15 Uhr voll gesperrt.

