Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Einbruch in Blumenmarkt

Balingen (ots)

Bei einem Einbruch in einen Blumenfachmarkt in der Lange Straße haben die unbekannten Täter versucht, den Tresor aufzuflexen.

In der Nacht zum Freitag brachen die Täter eine Scheibe des Gewächshauses heraus. Durch die Öffnung kletterten sie ins Innere. Ziel war das Büro, dessen Eingangstür die Einbrecher aufhebelten. Im Büro versuchten die Gauner, den Tresor aufzuflexen. Sie benutzten dazu einen Winkelschleifer, den sie in der Werkstatt gefunden hatten. Es gelang ihnen jedoch nur, die äußere Hülle aufzuschneiden. An die vermeintliche Beute kamen sie nicht heran. Ohne etwas zu stehlen verschwanden die Eindringlinge wieder. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 1300 Euro.

