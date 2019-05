Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) Gaststätteneinbruch: Geldbeutel gestohlen

Alpirsbach (ots)

In der Donnerstagnacht sind unbekannte Täter gewaltsam in eine Pizzeria in der Karlstraße eingedrungen und haben auf der Suche nach "Barem" einen Geldbeutel gefunden.

Zwischen 23.30 Uhr und 5.25 Uhr hebelten die Täter ein Fenster der Gaststätte auf. Nachdem sie eingestiegen waren, suchten sie im Gastraum nach Bargeld. An der Theke wurden sie fündig. Dort lag ein Portemonnaie mit Wechselgeld in einer Schublade. Den Geldbeutel samt Inhalt nahmen die Täter mit. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

