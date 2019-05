Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Vorfahrt missachtet

A.-Ebingen (ots)

Beim Einfahren von der Poststraße in den Kreisverkehr an der Museumstraße hat ein BMW am Freitagmorgen einem bereits "kreisenden" Toyota die Vorfahrt genommen. Die beiden PKW stießen zuasammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 9000 Euro. Verletzt wurde niemand.

