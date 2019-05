Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Opel in Brand geraten

Rottweil (ots)

Ein in Brand geratener Opel hat am Donnerstag, gegen 21 Uhr, einen Feuerwehreinsatz auf der B 14 ausgelöst. Die 43-jährige Opel-Fahrerin war auf der B 14 unterwegs und wollte an der Ausfahrt Rottweil-West die Bundesstraße verlassen. Wegen eines Defektes verlor der Wagen Öl. In der Folge geriet der Motorraum in Brand. Die Autofahrerin konnte anhalten und das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Die mit 4 Fahrzeugen und 17 Wehrleuten angerückte Feuerwehr löschte das Feuer.

