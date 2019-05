Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Rollerfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

VS-Villingen (ots)

Eine 58-jährige Rollerfahrerin hat sich am Donnerstag, gegen 16.40 Uhr, bei einem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Die Frau war auf der Warenburgstraße unterwegs und hielt an der roten Ampel, an der Einmündung der Färberstraße, an. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr die Frau los und beschleunigte den Roller stark. In der Folge verlor die 58-Jährige die Kontrolle über das Zweirad und prallte gegen eine Straßenlaterne. Die Schwerstverletzte wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell