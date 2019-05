Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Kirchengraben: Einbruch in Wohnung

A.-Ebingen (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag in die Wohnung eines mehrgeschossigen Hauses in der Straße Kirchengraben eingedrungen.

Zwischen 9 Uhr und 13.30 Uhr brachen die Gauner die Tür der im dritten Stockwerk gelegenen Wohnung in der Ebinger Innenstadt auf. Dabei wurde die Tür erheblich beschädigt. Aus der Wohnung fehlte nichts. Sie wurde auch nicht durchsucht. Warum die Einbrecher den Tatort "unverrichteter Dinge" wieder verließen, ist unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell