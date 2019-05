Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mühlheim) Fels bremst schleudernden Skoda

Mühlheim (ots)

Ein Skoda Oktavia ist am Mittwochnachmittag in der Brünnelekurve bei Mühlheim ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen.

Der PKW fuhr gegen 15.30 Uhr von Mühlheim in Richtung Fridingen. Auf der regennassen Fahrbahn kam der 23-jährige Fahrer in der Brünnelekurve ins Schleudern. In der Folge rutschte er nach rechts von der Fahrbahn, prallte in der angrenzenden Böschung gegen einen Fels und überschlug sich. Der junge Mann blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste deswegen abgeschleppt werden.

