Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen-Möhringen) Linksfahrer: Ford Transit prallt gegen BMW

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Ein Ford Transit ist am Donnerstagmorgen in der Waidhofener Straße links gefahren. Ein entgegen kommender BMW bremste ihn unsanft.

Der 57-Jährige fuhr mit seinem Kastenwagen kurz vor 7 Uhr auf der Waidhofener Straße in Richtung Konzenbergstraße. Auf dem letzten Teilstück geriet der 57-Jährige auf die linke Fahrspur. Eine Frau, die mit ihrem BMW gerade von der Konzenbergstraße nach rechts in die Waidhofener Straße abbog, bremste zwar noch ab, konnte aber den Zusammenstoß mit dem Transporter nicht mehr verhindern. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

