Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Räder aus Opel Astra gestohlen

Spaichingen (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Donnerstag, 17 Uhr, bei einem Autohaus in der Einsteinstraße aus einem Opel Astra vier Räder gestohlen. Die Diebe zertrümmerten eine Seitenscheibe des neben dem Autohaus stehenden Opels und öffneten eine der Türen. Danach nahmen sie die Leichtmetallräder im Gesamtwert von zirka 700 Euro heraus. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Diebstahls. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich zu melden (Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318 0).

