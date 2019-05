Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) 5er BMW vor Arztpraxis angefahren

Spaichingen (ots)

Am Donnerstagabend ist auf dem rückwärtigen Parkplatz der Arztpraxis Dr. Zirn ein 5er BMW angefahren worden. Der Pkw stand zwischen 18.10 Uhr und 20 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude. Wer in dem Zeitraum gegen den PKW prallte ist bisher unbekannt, weil sich der oder die Schuldige nach dem Parkrempler aus dem Staub machte. An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von zirka 4000 Euro. Vorhandene Lackspuren deuten auf ein weißes Verursacherfahrzeug hin.

Der BMW-Besitzer hat die Unfallflucht beim Polizeirevier Spaichingen angezeigt. Die Unfallermittler suchen Zeugen des Vorfalls und bitten um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 07424 9318 0.

