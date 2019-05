Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Betonpoller übersehen - Totalschaden

VS-Schwenningen (ots)

Ein 58-jähriger BMW-Fahrer hat am Mittwoch, gegen 15.50 Uhr, auf der Kreisstraße 5558 einen Betonpoller übersehen. Der Autofahrer war von Schwenningen in Richtung Deißlingen unterwegs und erkannte die Fahrbahnverengung zu spät. In der Folge fuhr der 58-Jährige wuchtig gegen den aufgestellten Betonpoller. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

