Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall

VS-Villingen (ots)

Beim Ausparken hat am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr, ein 59-jähriger BMW-Fahrer "Am Hoptbühl" einen Mercedes einer 54-jährigen Frau übersehen. In der Folge kam es zu einem Streifvorgang der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell