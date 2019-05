Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Unfallbeteiligte uneinig: Wer hatte grün? Polizei sucht Zeugen

Balingen (ots)

An der mit Ampel geregelten Kreuzung Hirschbergstraße/ Charlottenstraße sind am Mittwochmorgen ein VW Golf und ein Skoda Roomster zusammen gestoßen. Beide Beteiligte wollen "grün" gehabt haben. Um festzustellen, wer tatsächlich fahren durfte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Kurz vor 10 Uhr fuhr der beteiligte VW Golf auf der Hirschbergstraße in Richtung Heselwangen. Zeitgleich fuhr eine Frau in ihrem Skoda auf der Charlottenstraße von der Stadthalle her kommend in Richtung Bestattungsunternehmen Koch. Beide fuhren ohne anzuhalten in die Kreuzung hinein, wo es dann laut krachte. An den beiden Personenkraftwagen entstand ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 2000 Euro. Die Beteiligten wollen beide bei "grün" über die Ampel gefahren sein. Deswegen sucht das Polizeirevier Balingen Zeugen, die den Unfall gesehen haben und eine Aussage zur Ampelschaltung machen können (Hinweistelefon 07433 264 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell