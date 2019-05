Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Fehler beim Wenden - Zwei Leichtverletzte und 12.000 Euro Schaden

Trossingen (ots)

Ein misslungenes Wendemanöver hat am Mittwochabend in der Löhrstraße zwei Menschen verletzt und einen Sachschaden von zirka 12.000 Euro verursacht.

Eine Frau wollte mit ihrem Skoda Citigo gegen 20.35 Uhr in der Löhrstraße wenden. Obwohl von hinten ein Auto kam, begann die 55-Jährige an der Ecke zur Goethestraße ihr Wendemanöver. Dabei stieß sie gegen den auf der Löhrstraße nachfolgenden VW Polo. Der 20-jährige Polofahrer hatte zwar noch reflexartig nach links gezogen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall verletzten sich die Verursacherin und die Beifahrerin in dem VW Polo leicht. Die 55-Jährige kam mit der Rettung ins Krankenhaus. Die verletzte Beifahrerin wollte sich trotz Schmerzen nicht behandeln lassen. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste deswegen abgeschleppt werden.

