POL-TUT: (Dunningen) Schlechter Maischerz - Zebrastreifen aufgemalt - Polizei ermittelt

Wie nachträglich bekannt wurde, kam es auf der Kreisstraße 5547 (Lackendorfer Straße) zu einem äußerst gefährlichen Maischerz. Kurz nach Ortsende in Richtung Lackendorf malten bislang unbekannte Täter eine Zebrastreifen auf die Fahrbahn. Und dies an einer Stelle, wo von beiden Seiten ein Weg in die Kreisstraße mündet. Fußgänger, die an der beschriebenen Örtlichkeit den vermeintlichen Fußgängerüberweg aus ihrer Sicht vorschriftsmäßig benutzen, sind einem erheblichen Gefahrenpotential ausgesetzt. Denn Autofahrer brauchen außerhalb geschlossener Ortschaften nicht mit derartigen Überwegen rechnen und sind auf der geraden Strecke erfahrungsgemäß mit Geschwindigkeiten deutlich jenseits der 50 km/h unterwegs. Außerdem erfüllen die verkappten "Fahrbahnmaler" mit ihrem Tun zumindest den Straftatbestsand der Sachbeschädigung. Um die Farbe von der Fahrbahn zu entfernen, muss eine Fachfirma mit einer speziellen Feinfräse beauftragt werden. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 500 Euro belaufen. Außerdem prüfen die Beamten des ermittelnden Polizeireviers Schramberg den Tatbestand der Amtsanmaßung. Immerhin handelt es sich bei der aufgemalten Markierung (Zebrastreifen) um ein so genanntes amtliches Verkehrszeichen mit Vorschriftcharakter.

