Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) Fahrerloser Transporter hinterlässt tiefe Spuren im Gartenbeet

Alpirsbach (ots)

Am Dienstagvormittag machte sich auf einem Hofgelände in der Brunnenstraße ein Transporter ohne seinen Fahrer auf den Weg. Der 32-jährige Fahrer hatte es versäumt einen Gang einzulegen beziehungsweise die Handbremse zu ziehen. Aufgrund der leichten Neigung nahm der Kastenwagen Fahrt auf, rollte durch ein Gartenbeet und kam erst an einem Gartenzaun, unmittelbar vor einer Straße, zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden hielt sich in Grenzen. Der 32-Jährige wurde verwarnt.

