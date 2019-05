Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Einbruch in Autohaus

Horb a.N. (ots)

Beim einem Einbruch in ein Autohaus im Industriegebiet Heiligenfeld haben die Täter zwei hochwertige Fahrräder und Bargeld gestohlen.

Die Einbrecher demontierten in der Nacht zum Mittwoch das Schloss einer Tür des Autohauses in der Industriestraße. Nachdem der Weg frei war, durchsuchten sie das gesamte Gebäude. Die Gauner entwendeten ein E-Bike und ein Pedelec im Wert von mehreren tausen Euro. In einer Registrierkasse und einem Geldbeutel fanden die Täter Bargeld, das sie einsteckten. Zum Abtransport der beiden Elektrofahräder war ein ausreichend großes Transportmittel nötig.

Das Polizeirevier Horb hat Ermittlungen aufgenommen, bisher aber weder einen einen Tatverdacht noch konkrete Hinweise auf einen Täter. Deshalb werden Zeugen gesucht, denen im Umfeld des Tatortes Ungewöhnliches aufgefallen ist (Hinweistelefon 07451 96 0).

