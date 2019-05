Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch) Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Haigerloch (ots)

Auf der B463 bei Stetten ist am Mittwochmorgen ein VW Bus auf einen Seat Ibiza gefahren.

Der Transporter fuhr gegen 8.45 Uhr in Richtung Balingen. Auf Höhe des Discounters LIDL prallte der 19-jährige Fahrer des Kastenwagens dem vor ihm fahrenden Seat aus Unachtsamkeit ins Heck. Die beiden Seat-Insassen erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst war nicht nötig. Am VW Bus entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Etwa doppelt so hoch ist laut Polizei der Schaden an dem PKW.

