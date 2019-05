Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gosheim) Sprinter-Fahrer beschädigt Fassade und flüchtet - Zeugen gesucht

Gosheim (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes Sprinters beschädigte am Montagmittag, gegen 13.30 Uhr, vermutlich beim Wenden, die Außenfassade der Kreissparkasse in der Hauptstraße. Der Unfallverursacher benutzte den Parkplatz der Bank und touchierte dabei die Wand in einer Höhe von etwa 2,28 Meter. Anschließend flüchtete der Transporter-fahrer. Hinweise bitte an den Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426/91366-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell