Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Spaichingen (ots)

Am Montagmorgen, zwischen 09.20 Uhr und 11.45 Uhr wurde in der Angerstraße, auf dem Parkplatz einer Apotheke ein Pkw Mercedes hinten links beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei Spaichingen, Tel. 07424/9318-0.

