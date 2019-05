Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Sachbeschädigung durch Brandlegung

Spaichingen (ots)

Am Dienstagmorgen schwelte es aus dem zum Teil hohlen Stamm eines Baumes, der am Fußweg zum Dreifaltigkeitsberg steht. Bei der Nachschau stellte sich heraus, dass jemand etwas Brennbares in den hohlen Baumstamm geworfen hatte. Der Sachschaden dürfte sich auf circa 200 Euro belaufen. Hinweise bitte an die Polizei Spaichingen, Tel. 07424/9318-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell