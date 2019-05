Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn 81 - Spitzenreiter 59 km/h zu schnell - Fahrverbot

Geisingen (ots)

Am Dienstag führte die Verkehrsüberwachung der Verkehrspolizeidirektion in Zimmern o. R. auf der Autobahn 81, auf Höhe Geisingen Geschwindigkeitskontrollen durch. Der Spitzenreiter in Sachen Geschwindigkeitsüberschreitung wurde statt der 130 km/h mit 189 km/h gemessen. Den Betroffenen erwarten nun ein zweimonatiges Fahrverbot sowie eine saftige Geldbuße. Insgesamt wurden 4.300 Fahrzeuge gemessen. Davon waren 160 zu schnell unterwegs.

