Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Missglücktes Einparkmanöver

Donaueschingen (ots)

Am Dienstagabend hat, gegen 23.30 Uhr, ein 26-jähriger BMW-Fahrer versucht, rückwärts in eine Parklücke in der Zeppelinstraße einzuparken. Der Einparkvorgang missglückte gewaltig. Der 26-Jährige beschädigte einen geparkten BMW. Der Schaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

