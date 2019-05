Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Onstmettingen) Alkoholbedingt auf die Gegenspur - VW streift Renault: zwei Personen verletzt

A.-Onstmettingen (ots)

Auf der L360 zwischen Stich und Thanheim haben sich am Dienstag zwei Personenkraftwagen im Begegnungsverkehr gestreift. Zwei Beteiligte kamen verletzt ins Krankenhaus.

Gegen 15.35 Uhr kam ein alkoholisierter 45-Jähriger mit seinem VW auf der Fahrt nach Bisingen in einer Kurve auf die Gegenspur. Dabei streifte er einen entgegen kommenden Renault ziemlich heftig. Der Unfallverursacher und die 22-jährige Renaultfahrerin wurden verletzt. Der herbei gerufene Rettungsdienst brachte beide ins Krankenhaus. Die anderen Insassen im Renault, darunter ein Kleinkind, blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten deswegen abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher hatte getrunken. Mit gemessenen 1,54 Promille war der 45-Jährige nicht mehr fahrtüchtig. Folgen waren eine Blutentnahme und der Verlust des Führerscheins.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell