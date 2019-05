Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Garagenwand rot - Parkhauswand grün: Polizei sucht Zeugen für Farbattacken

A.-Ebingen (ots)

Mit zwei Farbschmierereien beschäftigt sich das Polizeirevier Albstadt seit dem Wochenende und sucht nach Zeugen.

Bereits am vergangenen Freitag wurde Anzeige erstattet, weil unbekannte Täter am späten Nachmittag die Treppenhauswand im Parkhaus Bahnhof mit grüner Farbe bearbeitet hatten. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 100 Euro.

Möglicherweise schon länger zurück liegt die Farbattacke gegen eine Garagenwand in der Posener Straße. Hier stellten Betroffene am vergangenen Sonntag fest, dass Unbekannte eine Wand der Reihengarage mit roter Farbe verunstaltet hatten. Die Tat könnte bereits Ende April geschehen sein, wurde aber erst jetzt bemerkt. Den Schaden schätzt die Polizei hier auf etwa 300 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu den beiden Farbschmierereien geben kann wird gebeten, sich beim PR Albstadt, Telefon 07433 955 0, zu melden.

