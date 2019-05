Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rosenfeld) Wahlplakate entwendet - Zeugen gesucht

Rosenfeld (ots)

Über das vergangene Wochenende wurden mehrere Plakate der politischen Partei "AfD" entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden in Geislingen und Rosenfeld jeweils zwei Plakate sowie in den Teilorten Brittheim, Bickelsberg und Leidringen jeweils drei Plakate entwendet. Der Polizeiposten Rosenfeld hat die Ermittlungen in der Diebstahlssache aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Polizeiposten Rosenfeld, Tel. 07428/94513-0.

