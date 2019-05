Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Auto in der Heiligenbronner Straße ausgebrannt

Schramberg (ots)

Ein technischer Defekt ist die Ursache dafür, dass am frühen Dienstagmorgen gegen 03.20 Uhr ein Auto in der Heiligenbronner Straße komplett ausbrannte. Während der Fahrt blieb der Daimler stehen und fing in der Folge Feuer. Der 61-jährige Besitzer konnte das Auto unverletzt verlassen. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden am Daimler wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

