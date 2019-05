Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Auto in der Schillerstraße angefahren

Schramberg (ots)

Ein Auto der kirchlichen Sozialstation hat am Montagnachmittag ein Unbekannter in der Schillerstraße angefahren. Der weiße Polo mit der auffälligen Aufschrift war in der Zeit von 15.50 Uhr bis 16.30 Uhr oberhalb des Kindergartens geparkt. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Eindellung am Heck des Wagens durch ein Fahrrad oder ein ähnliches Zweirad entstanden ist. Das Polizeirevier Schramberg bitter unter Tel. 07422 27010 auf Hinweise zu dem Verursacher.

