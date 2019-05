Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aichhalden) Einbrecher steigt in Firma ein und entwendet Fass

Aichhalden (ots)

In der Nacht zum Montag hat ein Einbrecher eine Tür zu einer Firma in der Sulgener Straße aufgehebelt. Der Täter sah sich in der Firma um und nahm nach ersten Erkenntnissen ein blaues Fass mit 200 Liter Fassungsvermögen mit. In dem Fass befanden sich Messingspäne. Der Schaden, den der Einbrecher durch das Aufhebeln an der Tür verursacht hat beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell