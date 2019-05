Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen-Schura) Einbruch in Garage eines Reifenhandels

Trossingen-Schura (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 17 Uhr, in eine Garage eines Reifenhandels in der Christian-Burgbacher-Straße eingedrungen. Die Einbrecher knackten das Schloss des Garagentores und entwendeten rund 80 Autoreifen, 24 Aluminium-Kompletträder und 24 Stahl-Kompletträder. Über den Wert des Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zum Abtransport muss ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 8318-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell