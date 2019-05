Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Gemeinsame Pressmitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Tuttlingen (Bräunlingen) Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Bräunlingen (ots)

Beamte des Polizeireviers Donaueschingen haben am Montagmorgen, gegen 4.35 Uhr, einen Einbrecher auf frischer Tat in der Mittelgasse festgenommen. Der 27-jährige Täter drückte auf der Rückseite einer Zahnarztpraxis eine Terrassentür auf und verschaffte sich so Zutritt in die Behandlungsräume. Diverses Diebesgut verstaute der Einbrecher in einem mitgeführten Rucksack. Durch die Einbruchgeräusche wurden die Bewohner im Obergeschoss aus dem Schlaf gerissen, die anschließend über Notruf die Polizei verständigten. Die Ordnungshüter konnten unter Einsatz eines Polizeihundes den Eindringling in der Zahnarztpraxis festnehmen. Der Täter führte eine geladene Schreckschusswaffe bei sich. Beim 27-jährigen handelt es sich um einen deutschen Staatsangehörigen. Ob er noch für weitere Einbrüche verantwortlich ist, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

