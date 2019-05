Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rosenfeld) Stopp-Stelle überfahren - ein Leichtverletzter

Rosenfeld (ots)

Ein 72-jähriger Autofahrer missachtete am Montagnachmittag an der Kreuzung "Häsenbühl" die Vorfahrt eines 84-jährigen Passat-Fahrers, der von Geislingen in Richtung Isingen fuhr. Der Unfallverursacher soll laut Zeugenaussage ohne Anzuhalten über die Stopp-Stelle gefahren sein. Bei der Kollision zog sich der 84-Jährige eine Platzwunde zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

