Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Autofahrerin streift Fußgängerin und flüchtet - Zeugen gesucht

Albstadt (ots)

Eine bislang unbekannte Autofahrerin, die am Montagmorgen, gegen 11.00 Uhr, von der Parkplatzausfahrt der Firma Mahl in die Schillerstraße einfuhr, übersah beim Einbiegen eine 31-jährige Fußgängerin, dieden Gehweg von der Karlsbrücke in Richtung Schillerstraße benutzte. Der Pkw streifte die 31-Jährige am linken Arm. Nach dem Unfall kam es zu einem kurzen Gespräch zwischen Autofahrerin und Fußgängerin. Danach setzte die Unbekannte ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Unfallverursacherin dürfte zwischen 60 und 70 Jahre alt sein, hatte braune schulterlange, lockige Haare und fuhr mit einem hellroten Pkw der Kompaktklasse. Hinweise bitte an die Polizei Albstadt, Tel. 07432/955-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell