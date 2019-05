Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Betrugsversuch - Enkeltrick - Warnhinweis

Balingen (ots)

Am Montagvormittag kam es in Balingen, Zillhausen zu einem versuchten Enkeltrick-Betrug. Eine Frau rief bei einem Rentnerpaar an, gab sich als ihre Enkelin aus und erklärte, sie benötige für den Kauf einer Wohnung noch 40.000 Euro. Obwohl die Anruferin sehr überzeugend wirkte, kamen dem Paar schnell Zweifel am Wahrheitsgehalt der Äußerungen. Weitergehende Vereinbarungen kamen nicht zustande. Ein zweiter Anruf ging nicht ein. Die Masche, dass sich Betrüger als Enkel oder enge Angehörige von älteren Menschen ausgeben, ist nach wie vor weit verbreitet. Die Polizei rät dringend auf derartige Anrufe nicht einzugehen. Seien Sie misstrauisch. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell