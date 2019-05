Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schonach im Schwarzwald) Reifen zerstochen

Schonach im Schwarzwald (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag in der Triberger Straße an einem Auto drei Reifen zerstochen. (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/4262469). Der Polizei wurden zwischenzeitlich noch weitere Sachbeschädigungen angezeigt. In der Zeit zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, hat vermutlich derselbe Täter in der Thurnerstraße an drei geparkten Autos die Reifen zerstochen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Triberg (Tel.: 07722 1014) entgegen.

