Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Radfahrerinnen stoßen zusammen

VS-Villingen (ots)

An der Ecke Kronengasse / Kanzleigasse sind am Montag, gegen 8.20 Uhr, zwei Radfahrerinnen zusammengestoßen. Eine 63-jährige Radfahrerin war auf der Kronengasse in Richtung Münster unterwegs. An der Kanzleigasse missachtete die 63-jährige die Vorfahrtsregel "rechts vor links". In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einer 56-jährigen Bikerin, die auf der Kanzleigasse in Richtung Münster fuhr. Beim Zusammenstoß stürzte die 56-jährige Frau und musste mit einem Knochenbruch ins Klinikum eingeliefert werden. Sachschaden entstand an den Fahrrädern nicht.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell