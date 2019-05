Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dautmergen) Diesel aus Radbagger gepumpt

Dautmergen (ots)

Am vergangenen Freitag haben Mitarbeiter einer Firma festgestellt, dass aus ihrem Radbagger zirka 150 Liter Diesel abgepumpt worden sind. Der Radbagger steht auf einem Wiesengrundstück im Gewann Oberes Tal. Am letzten Samstag im April war der Bagger noch betankt. Die Tat muss in der dazwischen liegenden Woche geschehen sein.

Der Diebstahl wurde beim Polizeiposten Schömberg angezeigt. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern geben können (Rufnummer 07427 94003 0)

