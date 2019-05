Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Holzpolterbrand im "Buchholder": Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Freudenstadt (ots)

Wie bereits berichtet haben am Freitag vor einer Woche zwischen Freudenstadt und Dietersweiler im Gewann "Buchholder" zwei Holzpolter gebrannt.

Nachdem zunächst unklar war, die das Holz in Brand geraten konnte, ist die Polizei zwischenzeitlich sicher, das das Feuer gelegt wurde. Das Ergebnis der bisherigen Brandermittlungen schließt andere Brandursachen aus.

Am Tag nach dem Brand wurde das Polizeirevier Freudenstadt abends zu einem Einsatz nach Wittlensweiler gerufen, wo ein Mann in einem verlassenen Wohnwagen randalierte. Bei der Überprüfung des 21-Jährigen stellten die Beamten frische Brandspuren fest. Diese Spuren und weitere Umstände begründeten den Verdacht gegen den jungen Mann, die Holzpolter angezündet zu haben. Deswegen wurde er vorläufig festgenommen. Zum Haftrichter musste der junge Mann nicht. Nach Durchführung der erkennungsdienstlichen Maßnahmen ordnete die Staatsanwaltschaft Rottweil die Freilassung des mutmaßlichen Brandlegers an. Weitere Ermittlungen sind zur Zeit noch im Gange.

Rückfragen bitte an:



Staatsanwaltschaft Rottweil

Pressestelle

Telefon: 0741 243 0

E-Mail: poststelle@starottweil.justiz.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell