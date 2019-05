Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Versuchter Einbruch ins hela Profi Zentrum

Horb a.N. (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat ein unbekannter Täter versucht, in das hela Profi Zentrum in der Straße Kirschbäumle einzubrechen. Der Gauner schlug mit unbekanntem Werkzeug eine Tür ein. Dabei löste er gegen 00.10 Uhr einen Alarm aus, der ihn zum Abbruch der Tat zwang. Es entstand Sachschaden.

Das Polizeirevier Horb bearbeitet den Fall und sucht Zeugen, die am Samstagabend oder in der Nacht im Umfeld des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben (Hinweistelefon 07471 9880 0).

